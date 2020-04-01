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Operasyonla kaçak 40 ton yakıt ele geçirildi


Büyükçekmece’de bir depoya düzenlenen operasyonda 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Tepecik Mahallesi’nde bulunan bir depoda kaçak akaryakıt ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler depoya baskın düzenlendi. Suçüstü yapılan operasyonda, satışa hazır halde 2 akaryakıt tankı ve bir minibüsün içerisinde yaklaşık 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, depo sorumlusu B.B. de gözaltına aldı.

📆 22 Ocak 2020 Çarşamba 16:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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