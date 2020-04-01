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TEM’de otomobil sürücüsü direksiyon başında sara nöbeti geçirdi


Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda bir sürücü, yanında oğlu varken direksiyon başında sara nöbeti geçirdi.

Babasını bırakmak istemyen çocuğu sağlık ekipleri teselli etti.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolu, Bahçeşehir istikametinde yaşandı. 34 MM 0454 plakalı aracın yabancı uyruklu sürücüsü direksiyon başında sara nöbeti geçirdi. Bir anda bilinci kaybolan adamın yanında küçük oğlu da vardı. Araç ilk önce bir TIR’a ardından da bariyerlere çarparak durdu.

Çevredeki vatandaşlar sara nöbeti geçiren sürücünün yardımına koştu. Bu sırada sağlık ekipleri ve polis de olay yerine yönlendirildi. Sürücünün yanında bulunan küçük oğlu ise babasını bırakmak istemedi. Araçtan inmeyen çocuk, sağlık ekipleri tarafından teselli edildi. Sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, küçük çocuk da aynı ambulansta babasıyla birlikte hastaneye gitti.

📆 22 Ocak 2020 Çarşamba 14:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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