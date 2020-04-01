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Ahmet Şimşek Koleji
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Buzlanan yolda kayan araç, ağaçlık alana uçtu: 1 ölü


Silivri’de buzlanan yolda kayan araç, ağaçlık alana uçtu. Hurdaya dönen araçta oğluyla birlikte olan adam ölürken, hafif yaralı genç ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 08.45 sıralarında Kavaklı yolunda meydana geldi. 77 AAE 183 plakalı araç sürücüsü 50’li yaşlarda olduğu söylenilen Asım Aydın ve oğlu yolda seyir halindeydi. Buzlanan yolda araçın hakimiyetini kaybeden Aydın, yoldan çıkarak takla attı ve ağaca çarptı. Hurdaya dönen araçtan Aydın’ın oğlu kendi imkanları ile çıktı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Aydın’ın hafif yaralı oğluna müdahale etti. Aydın ise olay yerinde hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken buzlanan yola ekipler tarafından tuz döküldü.

📆 22 Ocak 2020 Çarşamba 13:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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