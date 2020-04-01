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Ahmet Şimşek Koleji
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Silahlı iki şahıs dehşet saçtı: 1 yaralı


Ataşehir’de işe gitmek üzere evinden çıkan bir kişi, silahlı iki şahsın saldırısına uğradı. Silahlı şahıslar geldikleri taksiye binip kaçarken ağır yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesinde saat 08.45 sıralarında, iddiaya göre işe gitmek üzere evinden çıkan Yener Yağcı (32), taksiyle yanına gelen silahlı iki şahsın saldırısına uğradı. Taksiden inerek kurşun yağdıran şahıslar, geldikleri taksiye binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen Yağcı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın babası ile yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

📆 22 Ocak 2020 Çarşamba 13:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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