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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » TEM bağlantı yolunda kaza: 1 yaralı
TEM bağlantı yolunda kaza: 1 yaralı


Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu ve yola saçılan topraklar havadan görüntülendi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 KF 6162 plakalı hafriyat kamyonu bağlantı yolunda virajı alamayarak devrildi. Kaza sonrası araç içindeki sürücü hafif yaralandı. Olay yerinde gelen 112 sağlık ekipleri sürücüyü ayakta müdahale etti. Kamyonun kasasındaki topraklar ise yola saçıldı. Bahçeşehir istikametinde trafikte yoğunluk yaşanırken, devrilen kamyon olay yerine gelecek olan çekici ile kaldırılacak. Kaza nedeniyle bölgede oluşan yoğun trafik ve yola saçılan topraklar havadan görüntülendi.

📆 21 Ocak 2020 Salı 14:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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