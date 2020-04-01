Çin Ticaret Derneği 2020 yılı hedeflerini belirledi, Kobiler İçin “ÇİN MASASI” Projesi

Çin Ticaret Derneği 2020 yılı hedef ve stratejiler toplantısını yaptı. Dernek “Çin Masası” projesini yıl içerisinde hayata geçirecek.

Geçtiğimiz sene hedef Çin’e ihracat sloganıyla yola çıkan Çin Ticaret Derneği 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan projeleri ve faaliyetleri görüşmek için yılın ilk toplantısını yaptı. Dernek merkezinde yapılan toplantıya dernek başkanı Barış Ariç başkanlık ederken yönetim kurulu üyeleri Chen Zhang, Sinan Bayraktar, Ayhan Karahan, Ferhat Şöhlen, Kemal Öztürk ve Kaşif Aydınoğlu toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda 2020 yılında derneğin yapılması planlanan projeleri hakkında bir sunum yapan Barış Ariç, Türkiye ile Çin arasında ticari faaliyetlerde bulunan kişi yada kurumlara gerekli bilgi ve kaynağı sunarak ticaretlerini güvenle yapmalarını sağlamak adına kurulan derneğin yıl içerisinde çok daha fazla faaliyetle çok daha fazla kobiye ulaşarak özellike Çin’e ihracatın artırılması konusunda çalışacaklarını belirtti.

“Kobiler için ‘Çin Masası’ Projesi”

2020 yılında iki önemli projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Ariç” Bu projelerin en önemlisi ‘Çin Masası Projesi” küçük ve orta ölçekli işletmeler gerçekten fayda sağlayacak, işletmelerin kendi bölgelerinde Çin ile ilgili bilgi ve kaynağa ulaşımını kolaylaştıracak güzel bir proje çalışması hazırladık. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir proje. Kobilerin Çin ile ticaretlerinde ihtiyaç duydukları konuları gözlemledik, bu ihtiyaçlar üzerinde bir takım çalışmalar yaparak çözümler ürettik. Bu proje sayesinde bu çalışmaları kobilere sunmaya başlayacağız. Hedefimiz Türkiye’deki en kırsalındaki bir kobinin Çin ile ticaret yapmak istediğinde gerekli bilgiye ulaşabilmesinin önünü açacağız. 2020 yılı ilk yarısında bize göre öncelikli ticaret ve sanayi odalarında bu projenin pilot uygulamasının hayata geçirilmesi. Böylelik bu projeyi olgunlaştırıp daha sonra Türkiye’deki bütün ticaret ve sanayi odalarına sunacağız”dedi. Aynı zamanda Çin’den Türkiyeye gelen Çinli iş insanlarını da bu proje de önemsediklerini belirten dernek başkanı Barış Ariç Çinli firmalarında da ticari konularda ihtiyaç duyacakları bilgiye ulaşamını yada Ticaret odaları gibi kurum ve kuruluşlar ile diyalog sağlanmasını önünü açacaktır. Çin Masası projesi iki ülke arasında ihtiyaç duyulacak karşılıklı entegrasyonu sağlayacak bir projedir, başta ticaret bakanlığı olmak üzere bizlerle paydaş olabilecek bütün kurumlardan da destek bekliyoruz” dedi.