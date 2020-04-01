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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Yaşlı çifte araba çarptı: 1 yaralı
Yaşlı çifte araba çarptı: 1 yaralı


Genç sürücü, Esenyurt Pazaryolu caddesinden 866.sokağa dönerken yürüyen yaşlı karı kocaya, iddiaya göre arkadan çarparak yaralanmalarına neden oldu. Yaşlı adamın başında kanama olduğu görüldü.

Kaza olduktan sonra olay yerinden hiç ayrılmayan genç sürücü başından yaralanan ve kanaması olan yaşlı adamın başına sağlık ekipleri gelene kadar tampon yaptı. Öte yandan, yaralanan yaşlı kadının ise yüzünde kazadan kaynaklı morluklar oluştuğu görüldü. Her iki yaralının da ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Sürücü ise olay yerinen gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

📆 21 Ocak 2020 Salı 12:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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