Alacaklısını silahla vuran şahıs gözaltına alındı

Beylikdüzü’nde bir şahıs, alacaklısını silahla vurarak yaraladı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay saat 13:30 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Çamlık Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre silahlı zanlı, kendisine borcu olan Mustafa D.’yi buluşmak için çağırdı. Cadde üzerinde buluşan ikili bir süre sonra tartışmaya başladı. Borcunu vermesi için Mustafa D.’yi tehdit eden zanlı, bir süre sonra silahını çıkartarak ateş etti. Bacağından yaralanan M.D.’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırganı gözaltına aldı.
Yaralı Mustafa D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
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|26
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|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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