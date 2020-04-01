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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
Motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı


Bayrampaşa’da yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda bir otomobil önünde seyreden motosiklete çarptı. Çarpmanın sonucunda yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde O-3 Karayolu Bağcılar istikameti Bayrampaşa ayrımlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan 34 KU 2716 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 ZF 9843 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletli yaralanarak yardım bekledi. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken polis, motosiklete çarpan sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

📆 20 Ocak 2020 Pazartesi 15:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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