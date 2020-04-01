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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » 4 katlı apart otelde yangın paniği
4 katlı apart otelde yangın paniği


İstanbul Beyoğlu’nda 4 katlı bir apart otelin üçüncü katı henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Otelde bulunan müşteriler panikle dışarıya çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi Halas Sokak’ta apart otel olarak kullanılan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki apart otel olarak kullanılan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Küçük çaplı başlayan yangın bir anda üçüncü katın tamamını sararak alev alev yandı. Yangını fark eden müşteriler ve çalışanlar panikle kendilerine sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Otelde incelemelerde bulunan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

📆 20 Ocak 2020 Pazartesi 15:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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