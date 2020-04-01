MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Polis trafiği birbirine katan magandaların peşinde
Polis trafiği birbirine katan magandaların peşinde


İstanbul’da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için E-5 Karayolu Yenibosna mevkisinde otomobillerle toplanan şehir magandaları, yüksek sesli müzik açıp halay çektikten sonra konvoy halinde trafiğe çıktı. Halkalı’da işlek bir caddenin trafiğini kesen magandalar, “drift” yapıp, patinaj çektikten sonra abartı egzozla terör estirdi. Polis o anları sosyal medyadan paylaşan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. E-5 Karayolu Yenibosna mevkisinde önceki gün otomobillerle yol kenarında toplanan bir grup, ses sistemi olan araçlarla yüksek sesli müzik açtı. Burada bir süre gürültü yaparak rahatsızlık veren grup ardından halay çekip konvoy halinde yola çıktı. Basın Ekspres yolunda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlattıktan sonra Küçükçekmece Halkalı istikametine doğru döndü.

Drift, patinaj ve abartı egzoz yaptılar

Grup bir süre sonra Halkalı Kent Bulvarı üzerine gelerek yolu trafiğe kesti. Grubunda içerisindeki lüks otomobilli bir maganda, işlek cadde üzerinde “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Dakikalarca trafiği aksatan maganda ardından yoluna devam etti. Başka bir maganda ise otomobil ile patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Trafikte sık sık abartı egzoz da kullanan magandalar mega kentte adeta terör estirdi.

Polis magandaların peşinde

Magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte “drift” yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

📆 20 Ocak 2020 Pazartesi 13:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR