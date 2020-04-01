45.835…

Yüzde 99’u Müslüman olan ülke nüfusunun yüzde 67’sinin Kuran okumayı bilmediği, Yüzde 95’inin Kuranın ne dediğini bilmediği, Kur’an’ı anlamadığı, Kur’an emirlerinin günlük, sosyal hayatımıza düzen vermediği bir ortamda Erzurum’da 487 yıldır devam eden gelenekle 1001 Hatim için okunan 45.835 Hatimin duası yapıldı.

Biz Erzurumlular için 1001 Hatim çok önemli ve olmazsa olmaz bir gelenektir.

Çocukluğumdan beri heyecanını, güzelliğini yaşadığım, bir şekilde eşlik ettiğim bu geleneğin bizim sosyal dokumuza, akıl ve ruh sağlımıza iyi geldiği ve bizleri güvende hissettirdiği kanaatini taşırım.

Son yıllarda sayısal rekorun ön plana çıkarılması, eski heyecanın yerini başka heyecanların alması sebebiyle 1001 Hatim duası esnasında ben de ellerimi açtım ve Allah’a dedim ki;

Yarabbi; Erzurum hatim sayısını artırarak sayısal rekor kırmak için değil, Kuran-ı Kerim’i anlayarak hayatımıza geçirmek için okunduğu, Kur’an’ın, İslam’ın ve insanlığın en iyi yaşandığı bir il olarak nam salsın.

Yarabbi; rızan için 45.835 hatim okuyan bizler Kur’an’ı sadece okumakla kalmayıp senin Kuran’da emrettiğin ve her bir Müslüman’a farz kıldığın gibi;

Dürüst, ahlaklı, adil, vefakâr, sadık, ilim sahibi, okuyan, anlayan, sevgi dolu, saygılı, tevazu sahibi, kibirden uzak, merhametli, terbiyeli, hoşgörülü, imanlı, özü sözü bir olan,

Kimsenin kötülüğünü istemeyen, kin, nefret, hakaret bilmeyen, kendinden olmayanları, eleştirenleri düşman olarak görmeyen, aşağılamayan, ötekileştirmeyen,

Aklını kimseye kiralamayan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür olan, kullara değil sana kul olan, çıkarlarının kölesi olmayan,

Makam, mevki, para, güç sahibi olan insanların hoşuna gitmek için riyakârlık, yalakalık, dalkavukluk yapmayan, yalan söylemeyen, çıkarları için küçülmeyen, şerefini beş paralık etmeyen,

Makam, para, güç, şan, şöhret, parti, lider, cemaat, hoca, tarikat, şeyh için dinini, imanını, vatanını, milletini satmayan, vatanına, milletine ihanet etmeyen,

Vatanına, milletine sevdalı, nefsine, şeytana uymayan, vatan, millet, bayrak ve senin yolunda yaşayan, çalışan ve hizmet eden kullarından olalım.

AHMET BERHAN YILMAZ

