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Ahmet Şimşek Koleji
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Düzenlenen operasyonda 11 tane Macaw papağanı ele geçirildi


İstanbul’da düzenlenen operasyonda Türkiye’ye yasa dışı yollardan getirilen 11 tane Macaw papağanı, 4 Jako papağanı yavrusu ve 3 saka kuşu ele geçirildi. Kuşların internetten yasa dışı ticaretini yapan bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, yurda kaçak yollardan sokulan nesli tükenme olan kanatlı hayvanları internet üzerinden satışa çıkaran bir kişiyi tespit etti. Papağanların internet üzerinden ticaretini yapan H.B. adlı şüpheli ile ‘alıcı’ kılığında pazarlığa giren polis, satıcı ile anlaştı. Şüphelinin adresini tespit eden emniyet güçleri, 3 Ocakta H.B.’nin Beykoz Çubuku Mahallesindeki evine operasyon düzenledi.

Baskında 4 yavru papağan, 11 Macaw papağanı, 13 adet yumurta, 1 adet kuluçka makinesi, 1 adet yavru küvezi ve 3 adet saka kuşu ele geçirildi. Operasyonda bu hayvanları 200 bin liraya satmaya çalışan H.B. gözaltına alındı.

Ele geçirilen unsurlardan Macaw papağanları, Jako papağanı yavruları ve 13 yumurta Darıca Hayvanat Bahçesine, 1 kuluçka makinesi, 1 yavru küvezi ve 3 saka kuşunun Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.

Yakalanan ve hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan şüpheli H.B.‘nin ise adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

📆 20 Ocak 2020 Pazartesi 13:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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