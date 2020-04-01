MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Motosiklet hırsızları bu sefer baltayı taşa vurdu
Motosiklet hırsızları bu sefer baltayı taşa vurdu


Beşiktaş’ta motosikletle semtte dolaşan kasklı hırsızlar, park halindeki üstü örtülü olan motosikleti çalmak istedi. Alarmın çalması sonucu hırsızlar apar topar kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Tohum Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde motosikletle semtte dolaşan 2 kasklı hırsız, sokak üzerinde park halinde olan bir motosikleti fark etti. Hırsızlardan biri inerek üstü örtülü olan motosikleti çalmaya çalıştı. Örtüyü kaldırmak için birkaç kez hamle yapan şahıs, alarmın çalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Baltayı taşa vuran hırsız geldiği motosiklete binerek hızla kayıplara karıştı.

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

📆 20 Ocak 2020 Pazartesi 12:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR