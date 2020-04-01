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Ahmet Şimşek Koleji
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Metrobüsle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı


Şişli’de Anadolu-Avrupa istikametinde metrobüs yoluna giren motosikletli ile metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan motosikletli hayatını kaybederken, yaşanan kaza anı ise metrobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.53 sıralarında Mecidiyeköy ile Zincirlikuyu metrobüs durağı arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen 34 BOZ 442 plakalı motosiklet sürücüsü, Anadolu -Avrupa istikametinde henüz bilinmeyen bir şekilde metrobüs yoluna girerek kazaya davetiye çıkartıp ilerlemeye başladı. Zincirlikuyu istasyon amiri motosikletliyi fark ederek durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı ve motosikletli durmadan yoluna devam etti. Bir süre daha ilerleyen motosikletli Mecidiyeköy yönünden gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı.

Metrobüsün çarpması sonucu motosikletli kanlar içinde yere yığılırken, metrobüste bulunan sürücü ve yolcular ise neye uğradığını şaşırdı. Araçtan inen yolcular, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri metrobüs hattını trafiğe kapatarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı motosikletli ve hafif yaralanan iki yolcuya müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından motosikletli ve hafif yaralanan iki yolcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak kaldırılan motosikletli, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Metrobüsle motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

Motosikletlinin metrobüs yoluna girerek, metrobüsle kafa kafaya çarpıştığı o anlar kamerada görüntülerde, metrobüs ilerlediği sırada motosikletle kafa kafaya çarpıştığı ve iki yolcunun savrulduğu görülüyor.

📆 20 Ocak 2020 Pazartesi 12:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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