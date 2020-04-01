Kadıköy’de annesi ve eşini silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı

Kadıköy yine dehşet verici bir cinayete sahne oldu. Bir şahıs sokak ortasında annesi ve eşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde Tahsin Y. adlı kişi, annesi Zülfiye Y. ile beraber çiçekçilik yapan eşi Seyhan Y.’yi silahla vurarak yaraladı. Yaralanan eşi Seyhan Yüksekova ile annesi Zülfiye Yüksekova hastaneye kaldırılırken, şüpheli şahıs minibüse binerek kaçtı. İki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşini ve annesini öldüren zanlı yakalandı

Kadıköy’de cezaevinden çıktıktan sonra çiçekçilik yapan eşini ve annesini silahla vurarak öldüren Tahsin Y, Ataşehir’de silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Cüneyt Sevindik-Hanifi Bayar/İHA