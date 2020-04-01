Kadıköy’de annesi ve eşini silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı

Alınan bilgiye göre, Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde Tahsin Y. adlı kişi, annesi Zülfiye Y. ile beraber çiçekçilik yapan eşi Seyhan Y.’yi silahla vurarak yaraladı. Yaralanan eşi Seyhan Yüksekova ile annesi Zülfiye Yüksekova hastaneye kaldırılırken, şüpheli şahıs minibüse binerek kaçtı. İki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Eşini ve annesini öldüren zanlı yakalandı
Kadıköy’de cezaevinden çıktıktan sonra çiçekçilik yapan eşini ve annesini silahla vurarak öldüren Tahsin Y, Ataşehir’de silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.
Cüneyt Sevindik-Hanifi Bayar/İHA
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|53
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|Başakşehir
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|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
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|20
|+24
|50
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|4
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|7
|5
|47
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|+18
|49
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|26
|13
|5
|8
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|32
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|6
|Alanyaspor
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|12
|7
|7
|44
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|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
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|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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