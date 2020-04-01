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Tuzlalı Çocuklara Karne Sevinci ve Tatil Heyecanı


Tuzla Belediyesi, Karne Şenlikleri kapsamında Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinde ve Bilgi Evlerinde yarıyıl karne şenliği düzenledi.


Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve Tuzla Halk Eğitim Müdürü Metin Çangır’ın katıldığı programlarda gönüllerince eğlenen öğrenciler karne heyecanı ile madalya coşkusunu bir arada yaşadılar.
AÇEM ve Bilgi Evleri’nde yarıyıl tatiline giren çocukların başarılarını kutlamak için hazırlanan programlarda Takdir Belgesi alan öğrencilere başarı madalyası verildi.


Şenliğe katılan Başkan Yazıcı, çocuklarla adeta bir sevgi seli oluşturdu, birlikte özçekim fotoğrafları çekildi ve sohbet etti.
Cemil Meriç İlköğretim Okulu’na da ziyarette bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaptığı konuşmasında “Eğitime imkânlarımız ölçüsünde daima destek veriyoruz. Karne Şenliği’ni de bu kapsamda çocuklarımıza bir hediye olarak sunduk. Çocuklarımız ve gençlerimiz okullarında olduğu gibi belediyemizin Bilgi Evleri, Anne Çocuk Eğitim Merkezleri ve Gençlik Merkezleri’nde yoğun bir dönemi geride bıraktı. Dinlenmeyi ve eğlenmeyi hak ettiler. Çocuklarımız, bizim yarınlarımız. Eğitim Kenti Tuzla vizyonumuzla eğitimde, bilimde, kültürde, sanatta ve sporda hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.
Yarıyıl etkinliklerinde öğrencilere büyük sürprizler hazırlayan Tuzla Belediyesi, yarıyıl tatiline çıkan öğrencileri tatil döneminde birbirinden neşeli kültür, sanat ve eğlence aktiviteleri için Kültür Merkezleri’ne davet ediyor…

Galeri
📆 17 Ocak 2020 Cuma 22:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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