3 katlı binada yangın çıktı: 2 yaralı

Esenyurt’ta 3 katlı binada çıkan yangında, evde yalnız olan 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğu vatandaşlar ağaca çıkarak kurtardı. Yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.



Yangın, sabah 09.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evde o sırada yalnız olan 8 ile 12 yaşlarındaki 2 çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 çocuğu hastaneye götürdü. İtfaiye ekipleri alevli şekilde devam eden yangını yaklaşık 1 saat içerisinde söndürdü. Yaşanan panik anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.