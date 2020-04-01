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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü drift yaparken polislere yakalandı


Beylikdüzü sahilde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü babasından izinsiz aldığı araç ile drift yaparken polislere yakalandı.

Bir süre polisten kaçan sürücü kaza yaparken, çarpmanın etkisi ile araç lastiği yola fırladı.

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü sahilinde yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki genç, babası uyurken arabanın anahtarını alarak sahile indi. Burada drift tabir edilen hareketler yapan sürücü Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye polislerine yakalandı. Polis, araçla kaçan sürücüye dur ihtarında bulundu. Birkaç metre araçla kaçan genç çocuk bisiklet yolu kenarındaki bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Lastik yola fırladı

Çarpmanın etkisi ile araçta büyük maddi hasar oluştu. Aracın lastiği yuvasından çıkarak kaza yerinden 10 metre ileride yola fırladı. Polis ekibi yaptığı sorgulamasında çocuğun ehliyetsiz olduğunu ve aracı babasından izinsiz aldığını belirledi. Genç’e toplamda 10 bin küsür lira ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiğe açık alanda drift yapmaktan ceza kesileceği öğrenildi. Araç ise çekici ile otoparka götürüldü.

📆 17 Ocak 2020 Cuma 16:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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