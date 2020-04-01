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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » 2 hırsız, vatandaşlara aldırış etmeden motosiklet çaldı
2 hırsız, vatandaşlara aldırış etmeden motosiklet çaldı


Seyrantepe’de işlek bir cadde üzerinde 2 hırsız, vatandaşların gözü önünde park halinde olan yaklaşık 60 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Saniyeler içerisinde gerçekleşen ve “bu kadarına da pes” dedirten hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 1 Kasım Cuma günü saat 19.30 sıralarında Seyrantepe Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Sürgit 34 EZ 0408 plakalı yaklaşık 60 bin lira değerindeki motosikletini park ederek iş yerine gitti. Akşam saatlerinde semtte dolaşan 2 hırsız, oldukça işlek olan cadde üzerinde otomobillerin yanında park halinde bir motosiklet gördü.

Vatandaşların gözü önünde çaldılar

Vakit kaybetmeden motosiklete yanaşan hırsızlardan biri etrafı kolaçan ettikten sonra gidon kilidini kırdı. Motosikleti çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Yoldan geçen vatandaşların gözü önünde gerçekleşen hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, hırsızları yakalamak ve motosikleti bulmak için çalışma başlattı.

📆 17 Ocak 2020 Cuma 13:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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