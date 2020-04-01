Fenerbahçe’de sportif direktör Damien Comolli, istifa etti!

Fenerbahçe’de sportif direktör Damien Comolli, görevinden istifa etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Fransız futbol adamı, sarı-lacivertli kulüpte göreve başladıktan sonra gerçekleşen transferler nedeniyle camiadan tepkiler almıştı. Son olarak Eintracht Frankfurt’ta forma şansı bulamayan Simon Falette’nin transferi taraftarların eleştirilerine neden olmuştu. Comolli bu transferin ardından yaptığı açıklama ile Başkan Ali Koç’un transfere karar verdiğini ve kararına saygı duyulması gerektiğini belirtmişti.