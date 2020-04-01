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Ahmet Şimşek Koleji
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Polis uyuşturucu dolu kasayı elektrikli matkapla delerek açtı


İstanbul’da 7 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 500 kilo uyuşturucu madde ve ham maddesi ile hap ele geçirilirken, 15 şüpheli gözaltına alındı. Baskın sırasında para kasasının uyuşturucu zulasına çevrildiği ortaya çıktı. Uyuşturucu dolu kasayı polis ekipleri elektrikli matkapla delerek açtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21 Aralık ile 14 Ocak tarihleri arasında Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Bakırköy ilçelerinde daha önce belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenledi.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında 70 kilo eroin, 282 kilo 500 gram skunk, 51 kilo 500 gram gelen 236 bin hap, 2 kilo kokain, 24 kilo metamfetamin, 67 kilo sıvı kimyasal madde, 3 kilo katı kimyasal madde, 3 tapanca, 5 hassas terazi, 1 ambalaj makinesi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, biri İran uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın sırasında para kasasının uyuşturucu zulasına çevrildiği ortaya çıktı. Emniyet ekiplerince elektrikli matkapla delinerek açılan para kasında yüklü oranda uyuşturucu haplar bulundu.

Adreslerde bulunan uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon anı polis kameralarınca da kaydedildi.

📆 16 Ocak 2020 Perşembe 12:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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