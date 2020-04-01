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Bir iş yerine kurşun yağdıran 2 kişi kayıplara karıştı


Beyoğlu’nda su tesisatı yapan iş yerine kurşun yağdıran 2 kişi kayıplara karıştı. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.15 sularında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Aydın Sokak’taki su tesisatı yapan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerine ellerindeki silahlarla kurşun yağdırdı. 6 el ateş açan şüpheliler olay yerinde kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, olayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı zırhlı araçlarla ve şeritle kapattı. Polis ekipleri, iş yerinde ve sokakta inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

📆 15 Ocak 2020 Çarşamba 15:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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