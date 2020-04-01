IO-link Çözümleri ile Maliyetlerinizi Azaltın

Son yıllarda üretim maliyetlerindeki artış firmaların rekabetçi gücünü koruması için verimliliğe her zamankinden daha çok yönlenmelerine yol açtı. Özellikle enerji ve işçilik de meydana gelen maliyet artışlarını azaltabilmek çok kıymetli. Bugün sizlere hem maliyetlerinizi azaltabileceğiniz hem de sizlere kablolama kolaylığı sunan bir teknoloji olan IO-Linkten bahsedeceğiz. IO-Link endüstri 4.0 birlikte popüler hale gelen bugün hala birçok kişi tarafından bilinmeyen bir teknoloji.

IO-link, noktadan noktaya seri haberleşme protokolü olarak tanımlayabiliriz. IO-link bir bus sistemi değil, aksine telli bir kablo ile bize haberleşme sunan bir protokol. IO-Link sayesinde röle, klemens gibi birçok malzemeye olan ihtiyacınız ortadan kalkıyor. IO-Link özellikle sensör ve aktüatör gibi nesnelerle kolayca haberleşmemizi sağlarken, birçok yeni özellik getiriyor. IO-Link sayesinde, sensördurumları izlenerek birçok teşhis yapılabilir. Bu yönü ile IO-Link aynı zamanda bir Kestirimci Bakım çözümüdür. IO-link sayesinde cihazlarınız üzerinden aşağıdaki verileri alabilirsiniz.

-Sıcaklık bilgisi

-Okuma yazma bilgisi

-Parametreledirme

-Kirlilik durumu

IO-Link’in bir diğer avantajı ise sensörünüzüzeriden kolayca parametrelendirme yapabilirsiniz. Örneğin yeni bir sensör aldınız fakat bu sensörü eski parametrelere göre işlemeniz gerekiyor. İşte sizlere IO-Link bu noktada çok yardımcı oluyor. Parametreleri kayıt ederek, istediğiniz zaman yeniden bu parametreleri cihaza girebilirsiniz. Bu sayede hızdan ve zamandan tasarruf sağlarsınız. Sizlere önerimiz sensör seçerken, herşeyden önce IO-Link özelliki ürünlere yönelmenizdir, bu sayede bakım ve yönlendirme dahil olmak üzere birçok şeyi aynı anda yapabilirsiniz. Endüstri 4.0 ile birlikte bu konunun önemi de günden güne artmış, birbiri ile konuşabilen cihazlar işletmelere çok ciddi avantaj sağlar. IO-link sayesinde ek olarak işletmelere saha bus sistemleri ile Profibus, Profinet, Modbus gibi birçok haberleşme imkanı da sunulmaktadır.

Özetle endüstriyel otomasyon müthiş bir değişim içinde, bu değişime adepte olmak firmalar için çok önemli. IO-link bu konuda işletmelere ciddi avantaj sunuyor. Özelikle otomasyon sistemlerini daha akıllı hale getirmek firmalar için harika çözümler sağlayacaktır.

Kaynak: https://www.blogfesto.com/io-link-nedir-getirdigi-avantajlardan-nasil-faydalanabiliriz/