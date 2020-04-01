112’ye gelen 20 bin çağrının yüzde 90’ı asılsız

Evinde, trafikte ya da birçok alanda acil sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar telefona sarılarak 112’yi arıyor ve yardım istiyor. Her gün 20 binden fazla ihbar alan biri Anadolu ve biri Avrupa yakasında olan iki komuta merkezi de ihbar telefonlarıyla ekipleri hızla harekete geçiriyor. İstanbul İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen ihbar sonrası da ekipler, hastaya ulaşmak için yola çıkıyor. Komuta merkezinde telefonları yanıtlayan görevliler, asılsız olan bu çağrıların içerisinde telefonunun PIN kodunu unutanlardan, şaka yapmak için aradığını söyleyenlere, çocuklara kadar birçok kişinin olduğunu ifade etti. Merkeze gelen telefonları önce asılsız çağrıları eleyen görevliler alırken, ambulansa ihtiyacı olan vatandaşlar 112 ekiplerini yönlendiren görevlilere aktarılıyor. Sonrasında ise ekipler hayat kurtarmak için harekete geçiyor. İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen de ayda 500 binin üzerinde çağrı aldıklarını belirterek vatandaşların zamanla yarışan sağlık çalışanlarına karşı duyarlı davranması gerektiğini belirtti. Türkmen, 112’ye gelen çağrıların yüzde 90’ının asılsız olduğunu da ifade etti.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
Bir cevap yazın