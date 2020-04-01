Pendik’te bir kadının evinden 20 ton çöp çıkarıldı

Pendik’te bir kadının yaşadığı tek katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler evde gördükleri manzara karşısına şaşkına döndü. Ev ve bahçesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı. Kamyon kamyon çöp çıkarılan evde dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Zabıta ve temizlik ekiplerinin saatlerce süren çöpleri toplama işlemi ise havadan görüntülendi.

Pendik’te bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı – Tıkla İzle

Pendik Ahmet Yesevi Mahallesinde Elmas Çetintaş’ın yaşadığı bir gecekondudan çevreye yayılan kötü kokular, belediye ekiplerini harekete geçirdi.Ekipler adrese geldiklerinde ise büyük şaşkınlık yaşadı. Ev ve bahçesi tamamiyle çöple dolduğunu gören ekipler hemen çalışmalara başladı. Pendik Belediyesine bağlı zabıta ve temizlik ekipleri, çöp kamyonları ve temizlik malzemeleri ile adrese gelerek evde ve bahçesinde temizlik yapmaya başladı. Ekipler, evden ve evin bahçesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı.