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Pendik’te bir öğrenci otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti


Pendik’te üniversite öğrencisi genç kızın otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pendik’te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Hukuk fakültesinde okuyan Sümeyye Kılınç, yol kenarında yürüdüğü sırada iddiaya göre hızla seyir halinde olan bir aracın kendisine çarpmasıyla savruldu. Metrelerce yerde sürüklenen Kılınç ağır yaralandı. Yaralı genç kıza olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi genç kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kızına çarpan sürücünün ceza alması için her türlü hukuk mücadelesini vereceğin belirten acılı baba Nevzat Kılınç, “Ben inşaatçı olarak çalışıyordum, kızıma 20 sene elimle tırnağımla çalışarak baktım. Bu adam çıkmaz sokakta bu hızla nereye gidiyor. Ben adalet istiyorum, adalete güveniyorum. İnşallah çocuğumun kanı yerde kalmaz. İnşallah başkalarının canı yanmasın. Okulu bitmek üzereydi iki senesi kalmıştı. Çocuğum gitti, benim de hayalim gitti” dedi.

Genç kızın hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında yürüyen genç kıza araç çarpıyor ve genç kız yerde metrelerce sürükleniyor. Çevredekiler ve araçtakiler kızın yanına geliyor.

PENDİK’TE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇ KIZIN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA METRELERCE SÜRÜKLENEREK HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. (HALİT ARSLAN/İSTANBUL-İHA)
📆 14 Ocak 2020 Salı 14:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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