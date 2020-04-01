İşte yiyeceklerimize zararlı madde katan firmalar!

İşte hileli, taklit ürünler ve firmaların listesi

Güvenerek alıp yediğimiz yiyeceklerimizin içine zararlı maddeler katan hileli ürün satan firmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı belli tarihlerde yayınladığı taklit, tağşiş ve hileli ürünler listesini yayınlayarak teşhir etti. Bakanlık son yaptığı duyuruda 229 firmaya ait 386 üründe taklit ve hileli ürünlerin ortaya çıktığını açıkladı. İşte hileli, taklit ürünler ve firmaların listesi…









































Galeri