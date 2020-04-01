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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Foto Galeri, Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet » İşte yiyeceklerimize zararlı madde katan firmalar!
İşte yiyeceklerimize zararlı madde katan firmalar!


İşte hileli, taklit ürünler ve firmaların listesi

Güvenerek alıp yediğimiz yiyeceklerimizin içine zararlı maddeler katan hileli ürün satan firmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı belli tarihlerde yayınladığı taklit, tağşiş ve hileli ürünler listesini yayınlayarak teşhir etti. Bakanlık son yaptığı duyuruda 229 firmaya ait 386 üründe taklit ve hileli ürünlerin ortaya çıktığını açıkladı. İşte hileli, taklit ürünler ve firmaların listesi…

Galeri
📆 14 Ocak 2020 Salı 14:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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