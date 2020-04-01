GDN Reklamları Nedir?

GDN reklamları aslında kısaca Görüntülü Reklam Ağı ya da Google Display Network olarak da ifade edilmektedir. Reklamlarınızı Google’de gösterebileceğiniz gibi, Google’nin anlaşmalı olduğu bazı sitelerde de gösterebilirsiniz. Bunun için GDN reklamları uygulamasından yararlanmanız gerekmektedir. Siteler sayfalarının bazı bölümlerini bu hizmet için ayırırlar. Ancak burada boyut gibi önemli bir kriter bulunmaktadır. Reklamlar için ayrılan boyutlar, Google’nin görüntülü reklamlarına yetecek boyutta olmalıdır. Buna bağlı olarak da tıklanma sebebi ile ortaya çıkan bir gelir bulunmaktadır. Reklam verenler her tıklanma için ücret öderler. Ödenen bu gelirin yüzde 30’luk kısmını Google alırken, diğer kısmını site sahibi almaktadır.

GDN Reklamları ile Neler Yapılabilir?

GDN reklamları çok yönlü bir uygulamadır. Temel olarak yapabileceğiniz bazı hedeflemeler mevcuttur. Bunları şu şekilde ifade edebiliriz:

İçerikler Hedeflenebilir: Sizin tercih ettiğiniz anahtar kelimeler, GDN üzerinden taranmaktadır. Bu şekilde de sayfalarda reklamlarınız görülmektedir. Örnek vermek gerekirse, eğer bir ayakkabı sayfanız varsa, “Organik” kelimesini içeren sayfalar, reklamlarınızı yayınlayabilir.

Yeniden Pazarlama: Sitenizi daha önce ziyaret eden kullanıcılara reklamını gösterebilirsiniz. Bunun için “Remarketing” uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanıcılar, sayfalarınıza yeniden dönüş yapabilir. Hem kazanç sağlayabilir hem de müşterilerinizi yeniden kazanabilirsiniz.

Yaş ve Cinsiyet: Google, genel olarak kullanıcılar hakkında elinde bazı verileri bulunduruyor. Bu şekilde hedef kitlenizin hangi yaş aralığında olduğunu ve hangi cinsiyete sahip olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu şekilde hedef kitlenize yönelik çalışmalar da yapabilirsiniz.

Konu Hedeflemesi: Konularına göre web sayfaları ayrılmaktadır. Sizler de bu başlıklara göre sayfanızın görüntülenmesini bu reklamlar sayesinde sağlayabilirsiniz.

GDN reklamları görüldüğü gibi çok çeşitlidir. İnternet üzerinden bu konu ile ilgili hizmet veren pek çok firma bulabilirsiniz. https://mobitek.com/gdn-reklamlari/ sayfası kullanıcılarına GDN reklamları hakkındaki her noktayı ayrıntılı bir şekilde aktarıyor.