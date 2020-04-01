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Eşiyle boşanma aşamasında olan adam silahla intihar etti


Esenyurt’ta uzun süredir bunalımda olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen koca silah ile yaşamına son verdi. Evindeki odasında silah ile yaşamına son veren 1 çocuk babası Mehmet Kitir hayatını kaybetti.

Olay gece saat 01.00’da Esenyurt İlçesi Saadetdere Mahallesi 1. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan 30 yaşındaki Mehmet Kitir uzun zaman önce bunalıma girdi.

Uzun zaman önce bunalıma giren Mehmet Kitir, silahı ile yaşamına son vermek istedi. 1 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Kitir’i aile üyeleri engellemek istedi. Bir süre sonunda Mehmet Kitir, kendisini odaya attı. Odada silahı ile birlikte kafasına sıkan Mehmet Kitir, hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan aile üyeleri bir süre boyunca cinnet geçirdi. Komşular ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden Mehmet Kitir’in cansız bedenini olay yeri ekipleri inceledi. Yapılan çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni cenaze ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Aile üyeleri apartman önünde sinir krizi geçirdi

Mehmet Kitir’in aile üyeleri bir süre boyunca apartman önünde cinnet geçirdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

📆 14 Ocak 2020 Salı 12:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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