Pendik’te geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı





Pendik’te geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini saran yangına itfaiyenin yoğun müdahalesi devam ediyor.

Pendik’te korkutan iş yeri yangını – Tıkla İzle

Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Plastik malzemelerin yandığı öğrenilen yangın kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın da yayıldığı görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor.