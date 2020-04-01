TEM Otoyolu’nda feci kazada 2 kişi öldü

TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki araca çarpan motosiklet yola savrularak seyir halinde olan İETT halk otobüsünün altına girdi. İki kişinin hayatını kaybettiği kaza anları otobüsün kamerasına yansıdı.

Ümraniye TEM Otoyolu’nda iki kişinin öldüğü feci kaza kamerada – Tıkla İzle

TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde meydan gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir motosiklet emniyet şeridinde park halinde olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet o sırada seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi. Motosiklette bulunan iki kişi otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

İki kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anları otobüs içi kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosiklet emniyet şeridindeki araca çarpıp yola savruluyor. Otobüs motosiklet altına alıyor.