İstanbul Boğazı’nda ve balık halinde şok denetim

Su Ürünleri Kanunu’na aykırı faaliyetlere yönelik ceza miktarlarında düzenlemeye gidilmesinin ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde ve balık halinde şok denetimler gerçekleştirdi. Denizde ve halde yapılan denetimlerde çok miktarda idari para cezası kesilirken, içerisinde 30 kg köpek balığı da bulunan 53 ton balığa ise el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, Su Ürünleri Kanunu’nda yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere yönelik alt ve üst sınırları belirlenen idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin kriterler tespit edildi. Tespitlerin ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizde şok denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler, Sarıyer Büyükdere’deki Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’ndan gemiye binerek denize açıldı. Boğazda kaçak avlanmalara da göz açtırmamak amacıyla denetim yapan ekipler, yasalar kapsamında boğazda balık tutan gemilere yanaştı. Yetkililerin geçtiği gemilerin evrakları tek tek inceledi. Yapılan incelemelerde eksik belgeli gemilerdeki görevlilere çok miktarda idari para cezası kesildi.

Karada da, İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Denetimler kapsamında, İstavrit 3 bin 750 kasa, 31 kasa mezgit, 32 kasa hamsi, 99 kasa kefal, nilüfer 21 kasa, 1 kasa ahtapot , 1 kasa vatoz, 2 kasa turna, 30 kg köpekbalığı , 1 adet yayın balığı olmak üzere toplam 53 ton balığa el konuldu.

“Yeni kanunun hükümlerine göre biner lira idari para cezası uygulanacak”



Denetimler hakkında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Şu anda bir balıkçı teknemize yanaştık. Balık avlamadıklarını gördük ama evrak kontrollerini yaptık. Evrak kontrollerinde yeşil ruhsatlarına, balıkçı teknelerinin geçerlilik sürelerine, balıkçı faaliyetinde bulunan ekibin sarı ruhsat dediğimiz av tezkerelerine bir de bundan önce nerede ne balık tutmuşlar diyerek elektrik seyir defterini de inceledik. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kendi denetimlerini gerçekleştirdi. Diğer bir teknede çalışanlardan ikisinin su ürünleri avcılık tezkeresinin süresi dolmuş. Bunlar 5 yıllık aralıklarla veriliyor. Yeni kanunun hükümlerine göre biner lira idari para cezası uygulanacak” dedi.

Kasa kasa balıklara el konuldu



Denizdeki denetimlerin ardından ekipleri Beylikdüzü Gürpınar Balık Haline şok baskın düzenledi. Balıkları kasalarla araçlardan indirirken inceleme yapan ekipler, balıkların boylarını ölçtü. Halde yapılan balık boyu incelemelerin ise yönetmeliğe aykırı şekilde boyu 13 santimetreden küçük olan kasa kasa balığa yetkililere tarafından el konuldu. El konulan balıkların etrafı şerit çekerek kapatılırken, üzerlerine ise “1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında el konulmuştur” yazısı konuldu.

“Balığa ömründe bir kere üreme fırsatı verilmesi lazım”



Haldeki denetimler hakkında konuşan Karaca, “İstavrit balığımız 13 santimetre olması gerekirken 11-12 santimetre civarındadır. Küçük olduğu için el koyma işlemi yapacağız. Depodaki bütün balıkların ölçümleri yapılacak. Her balığın kendine özgü bir yasal boyu vardır. Sebebi de, balığa ömründe bir kere üreme fırsatı verilmesi lazım. Neslinin de devam ettirilmesi lazımdır ki bu da bilim adamlarınca ortaya konmuş bir gerçektir. Gelecek yıllarda çocuklarımız balık yesin diye. Mezgit balığımızın da yine boyunun 13 santimetre olması gerekirken yaklaşık olarak 9 ile 12 santimetre civarındadır. Bunlara da el koyacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan denetimler kapsamında neslinin yok olması tehlikesi nedeniyle avlanma yasağı olan vatoz balıklarını da üniversitelerde kullanmak üzere el konuldu. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.