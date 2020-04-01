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Ahmet Şimşek Koleji
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Bir kadın sattığı evi ateşe verip kayıplara karıştı


Şişli’de bir kadın daha önce oturduğu evi bir süre önce sattı. Sattığı evi bilinmeyen bir sebepten dolayı ateşe vererek yakan kadın kayıplara karıştı. Kayıplara karışan polis ekipler tarafından aranıyor. Kısa süre içinde müdahale altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.

İnanılmaz olay gece saatlerinde 01.45’te Şişli İlçesi Paşa Mahallesi Civelek Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kadın daha önce ikamet ettiği daireyi sattı.

Kadın satmış olduğu evi, gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı ateşe verdi. Evi ateşe veren kadın daha sonra kaçtı. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, sokakta bulunan yoğun araç parkından dolayı yangına müdahale etmekte gecikti. Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde olaya müdahale etmesi yolu açmaya çalıştı.

İtfaiye ekipleri dairede mahsur kalanların olduğunu düşünerek merdiven ile en üst kata çıktı. Dairedeki yangın kısa içinde müdahale altına alındı. Polis ekipleri, yangını çıkaran kadını bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

📆 10 Ocak 2020 Cuma 11:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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