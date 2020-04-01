Kadıköy’de En Çok Tercih Edilen Yapı Ürünü: ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpları

Kadıköy’de En Çok Tercih Edilen Yapı Ürünü: ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpları

Kadıköy’de En Çok Tercih Edilen Yapı Ürünü: ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpları

ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpları, Kadıköy ilçesinde kentsel dönüşüme giren binalarda büyük avantajlar sağlıyor. Özellikle otopark üzeri hafif dolgular ve havuz etrafı döşeme dolgularında tercih edilen ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpları yapılara hafiflik, hız ve kolaylık sağlıyor. Geleneksel dolgu alternatiflerine kıyasla %95’lik bir oranda boşluk yaratmasıyla hem çevreye hem de cebe katkı sağlıyor. ABS YAPI tarafından tamamen geri dönüşüm malzemelerden Türkiye’de yerli olarak üretilen ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpları ile sürdürülebilirlik anlamında da verimlilik ortaya koyuyor.

ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpları Nedir?

ABS Dolgu Kör Kalıpları, geri dönüşümlü plastikten imal edilen tek kullanımlık beton kalıplarıdır. Her türlü yapıda 300 cm’ye kadar betonarme yükseltilmiş döşemeler oluşturulmasını ve böylece hafif, hızlı, kolay ve ekonomik bir şekilde dolgu yapılmasını sağlarlar.

ABS Kör Kalıpları her türlü hafif dolgu uygulaması için kullanılabilir. Bazı kullanım alanları; düşük döşeme dolgusu, peyzaj dolgusu, ters kiriş dolgusu, temel pabuçları arasında dolgu, otopark rampası, havuz etrafında dolgu, asansör/merdiven holü dolgusu ve subasman yapımı.

Ayrıca, kör kalıplar ile oluşturulan betonarme yükseltilmiş döşeme buat kapakları eklenerek modüler yükseltilmiş döşeme yerine de kullanılabilir.

Uygulama Alanları

Katta Hafif Dolgu

Yapılar içerisinde çeşitli sebeplerle farklı kullanımalanları arasında oluşan kot farkları ABS KörKalıpları kullanılarak oluşturulan betonarme yükseltilmiş döşemeler ile giderilebilir. Yapı, sadece kör kalıbın ayaklarına ve üzerine gelecek beton yükü kadar ağırlaşır. Bu sayede ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpla yapılan dolgu, yapının herhangi bir katında yapılabilecek en hafif uygulamadır.

Düşük Döşeme Dolgusu

Özellikle ticari yapılarda, zemin kat veya podium alanlarında düşük döşeme yapılması gerekebilir. ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpları kullanılarak bu düşük döşemeler en hafif ve pratik şekilde mimari projedeki uygun kota getirilebilir.





Peyzaj Dolgusu

Katta yapılacak sert peyzaj uygulamalarında en hafif dolgu olmasına ilaveten uzun vadede çatlama riskini de tamamen ortadan kaldıran ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpları peyzaj dolgusu amacıyla da kullanılır.

Ters Kiriş Dolgusu

Teknik veya mimari gerekçelerle kirişlerin tavanda oluşmasının istenilmediği durumlarda kirişler ‘terskirişolarak’ döşeme üzerine yapılır. Bu şekilde oluşan döşemeyi kullanmak için (örneğin; otopark amaçlı) kiriş aralarının hafif bir şekilde doldurulması gereklidir. ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpları ile yapılacak uygulama en hafif dolgudur.

Temel Pabuçları Arasında Dolgu

Radye temel üzerinde temel pabuçları arasındaki boşluk ABS Kör Kalıpları kullanılarak doldurabilir. Dolgunun içi boşkaldığı için bu alanlar hem tesisat geçişleri için hem de olası su baskınlarını önlemek amacıyla da kullanılabilir.

Otopark Rampası

Yapı içinde otopark katları arasında perdeli ve kirişli imalata kıyasla, ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpları kullanılarak yapılan otopark rampaları daha ekonomik ve daha hafiftir.

Havuz Etrafında Döşeme Dolgusu

Yüzme havuzu düz bir betonarme temel veya kat döşemesi üzerinde inşa etmek, alternative çözümlere kıyasla çok daha kolay ve ekonomiktir. Yüzme havuzunun perde duvarları inşa edildikten sonra, çevre duvarlar ve havuz perdesi arasında kalan alan ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpları kullanılarak doldurulabilir. Oluşturulan bu hafif betonarme döşemenin altına havuza ait her türlü elektrik ve mekanik tesisat da geçirilebilir.

Asansör/Merdiven Holü Dolgusu

Özellikle modüler yükseltilmiş döşeme kullanılan ofis yapılarında, asansör ve kat holü ile ofis arasında oluşan kot farkı ABS Kör Kalıpları kullanılarak en ekonomik ve en hafif şekilde giderilir. Dolgunun içi boş kaldığı için bu alan tesisat geçişleri için de kullanılabilir.

Subasman Yapımı

Yapının kullanım alanını doğal zemin kotunun üzerinde inşa etmek için ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpları kullanılarak çok kolay ve hızlı bir şekilde ‘subasman’ inşa edilebilir.

Betonarme Yükseltilmiş Döşeme

ABS Kör Kalıpları kullanılarak oluşturulan betonarme yükseltilmiş döşemelerin içi %95 oranında boşolduğu için modüler yükseltilmiş döşemelere benzer şekilde içinden elektrik/mekanik tesisat geçirmek için kullanılır.

Projelerden Görseller

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