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Ahmet Şimşek Koleji
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Metrobüs arıza yaptı, seferlerde aksamalar oldu


Bakırköy-İncirli Metrobüs Durağı yakınında bir metrobüsün arıza yapmasından dolayı, diğer metrobüslerde uzun kuyruklar oluştu.Beylikdüzü istikametinde arıza yapan metrobüsten dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Bakırköy İncirli Metrobüs Durağı’nda bir metrobüs bilinemeyen bir nedenle arıza yaptı. Metrobüsün arıza yaptığı yolda diğer metrobüsler geçmekte zorluk yaşarken, metrobüs arızası nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Oluşan metrobüs kuyruğu yüzünden yolcular uzun süre soğuk havada beklemek zorunda kaldı. Beylikdüzü istikametinde arıza yapan metrobüsten dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metrobüs arızası nedeniyle bölgeye kurtarıcı aracı sevk edildi. Metrobüsün kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

📆 09 Ocak 2020 Perşembe 15:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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