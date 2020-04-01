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Kontrolden çıkan minibüs önce okul servisine sonra otomobile çarptı


Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan minibüs önce park halindeki öğrenci servisine ardından otomobile çarptı. Kazadan saniyeler önce otomobilden inen çocuğun ölümden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İnanılmaz kazada ölümden saniyelerle böyle kurtuldu – Tıkla İzle

Kaza, Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi Cebeci Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir okulun önünde öğrenci servisi ve bir otomobil park halindeydi. İddiaya göre sür’atli olan bir minibüs, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti. Makas atmaya çalışan minibüs önce yol kenarındaki servis minibüsüne, ardından da otomobile çarptı. Çarpışmadan saniyeler önce arabadan inen bir çocuk, arabanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

İki yaya geçidi arasında makas attı

Kazanın gerçekleştiği okul önünde öğrencilerin yolun karşısına geçebilmesi için peş peşe 2 adet yaya geçidi bulunuyor. Öğrenciler için yapılan yaya geçitleri arasında makas atan minibüsün çarptığı öğrenci servisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Otomobilden inen çocuk ise kontrolden çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

“5 dakika önce olsaydı birkaç kişi giderdi”

Kazanın gerçekleştiği yerde oto yıkaması bulunan Uğur Yüksek, “Minibüs hızlı geliyordu. Tümsekten geçince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybedince servis aracına vurdu, sonra da kırmızı arabaya vurdu. Bir adam 5 dakika önce çocuğunu indirmiş. 5 dakika önce olsaydı orada birkaç kişi giderdi” dedi.

Kaza anı kamerada

İki yaya geçidi arasında gerçekleşen ve bir kadının saniyelerle ölümden döndüğü akıl almaz kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen minibüsün yaya geçidi üzerinde makas atmaya çalışırken, önce servis aracına ardından da otomobile çarptığı görülüyor. Park halindeki otomobilden saniyeler önce inen çocuğun minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar da görüntülerde yer alıyor

📆 09 Ocak 2020 Perşembe 14:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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