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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Bir kadın cam silerken dengesini kaybedip 5. kattan yere düştü
Bir kadın cam silerken dengesini kaybedip 5. kattan yere düştü


Pendik’te binanın 5. katındaki evin camını silen kadın dengesini kaybedip binanın yanındaki dereye düştü. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından dereden sedyeyle kurtarılan ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Pendik Çamçeşme Mahallesinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadın binanın 5. katında bulunan evin camlarını sildiği sırada dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden kadın binanın yanında bulunan dereye düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dereye merdiven dayayarak kadının yanına inen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Ağır yaralandığı öğrenilen kadın, sedyeye alınarak dereden kurtarıldı. Ambulansa alınan kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralı kadını dereden kurtarma çalışmalarını vatandaşlar panikle izledi

📆 09 Ocak 2020 Perşembe 14:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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