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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Kayganlaşan yolda Panelvan araç devrildi: 1 yaralı
Kayganlaşan yolda Panelvan araç devrildi: 1 yaralı


Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi’nde kayganlaşan yoldan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü, yan yatarak devrilen aracın altında kalarak yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sularında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametinden Karaköy yönüne giden henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 BYE 126 plakalı panelvan araç, kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan araç, savrulduktan sonra devrildi. Sürücü, devrilen aracın altında kalarak sıkıştı.

Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini aldıktan sonra, sıkışan sürücünün zarar görmemesi için aracın altına takozları yerleştirerek, destek sağladı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, arka koltuğu demir kesici aletle keserek sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, devrilen minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

📆 09 Ocak 2020 Perşembe 13:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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