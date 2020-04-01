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İstanbul İl Başkanlığına İsa Mesih Şahin atandı


Ahmet Davutoğlu’nun yeni kurduğu Gelecek Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığına daha önce Ak Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı yapmış olan daha sonra da partisinden istifa eden Av. İsa Mesih Şahin atandı.  

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla atamayı duyurdu; “Vakit İstanbul’umuzun ve ülkemizin geleceği için daha fazla koşma vakti. Koşacağız. Durmadan, yorulmadan. Tüm İstanbullu dostlarımızı Gelecek Vizyonumuzu birlikte inşa etmeye davet ediyorum. “Bir sabah gelecek kardan aydınlık…” #GelecekPartisi

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📆 09 Ocak 2020 Perşembe 00:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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