İstanbul İl Başkanlığına İsa Mesih Şahin atandı

Ahmet Davutoğlu’nun yeni kurduğu Gelecek Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığına daha önce Ak Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı yapmış olan daha sonra da partisinden istifa eden Av. İsa Mesih Şahin atandı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla atamayı duyurdu; “Vakit İstanbul’umuzun ve ülkemizin geleceği için daha fazla koşma vakti. Koşacağız. Durmadan, yorulmadan. Tüm İstanbullu dostlarımızı Gelecek Vizyonumuzu birlikte inşa etmeye davet ediyorum. “Bir sabah gelecek kardan aydınlık…” #GelecekPartisi

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