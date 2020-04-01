Cephe Kaplama Çeşitleri Ve Faydaları

Değişik yapılarda bulunan malzemelerin kullanılarak binaların iç veya dış cephelerinin mimariye uygun teknikler ile binaların giydirilmesi ve donatılması olarak adlandırılan işlemlerdir. Kısaca isimlendirilecek olacaksa dış cephelerin mantolaşması prosedürü olarak adlandırılır.

Cephe giydirme ile istenilen, binaların ısı yönünden yalıtımlarını güçlendirmek olarak yapılmaktadır. Yapılan bu cephe mantolama işlemi ile hayatın geçtiği evlerin iç derecelerinde ki sıcaklık değerlerinin 20 – 22 derece arasında muhafaza edilmesi amaçlanır. Cephe giydirme ile sadece sıcaklık dengelemesi değil, seçilen mantolama modelleri ile dekoratif bir kimlik binaya kazandırılmakta vardır.

Dış Cephelerin Kaplanma Modelleri Nelerdir ?

Binaların türüne ve yapısına göre yapılacak olan bu işlemde birçok teknik mevcuttur. Dekoratif olarak yapılacak olan mantolama işleminde çimento ile silis kum özelliklerinin birleştirilmesi ile sağlam bir şekilde her türlü binaya uygulanabilmektedir.

– Alüminyum kompozit panelleri ile dış cephe kaplanması:

Kullanılan malzemelerden dolayı özelliklerinde hafiflik, sağlamlık ve uzun ömürlü olması ve kaplama üzerine yapılabilen boya özelliklerini barındırmasından tercih edilebilecek cephe kaplama çeşitlerinde ön plana çıkmaktadır. Ayrıca ısı karşı yalımın yanında suya karşıda yalıtımın olması ekstra olarak tercih nedenleri arasındadır.

– Ahşap dış cephe kaplaması çeşidi:

Estetiksel olarak hafif yapıda olmasıyla ve ısı yalıtımında ki başarı göstergesiyle en fazla tercih edilen cephe kaplama çeşitlerindendir.

– Taş dış cephe kaplama çeşidi :

Gerek tasarım şıklığı gerekse kullanılan natural özelliklerde ki taş yapılarla ile doğa şartlarından az etkilenme özelliği ile tercih edilen cephe kaplama tekniklerinden biridir.

Cephe kaplama faydaları nelerdir ?

Bina ömrünü uzatma yönünden faydaları:

Isı yalıtımı olayı olarak bilinse de cephe kaplama ayrıca yağmur, kar ve rüzgar gibi doğa olayları ile oluşabilecek tahribatı azaltmada etkilidir. Bu da binaların ömürlerini uzatmaktadır.

Enerji tasarrufu bakımından faydaları:

Yapılan cephe kaplama ile kullanılan enerjide yaklaşık olarak %50 oranında bir tasarruf sağlanmaktadır. Yalıtım sistemi ile içeride ki ısının dışarı çıkmaması ile tekrar ısıtma işlemlerinde azalma olmakta ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Rutubetin engellenmesi yönünden faydaları:

Aşırı nem oluşumu ile artan küf ve mantar oluşumuna yalıtım ile yapılan kaplama sonucunda ısının dengelenmesi ile nem miktarının düşmesi sağlanır buna bağlı olarak küf ve mantar oluşumu azaltarak nem kaybolmuş olur.