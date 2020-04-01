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Ahmet Şimşek Koleji
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Nissan CEO’sunun Atatürk Havalimanı’nda kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı


Nisssan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

Japonya’da ev hapsine mahkum edilen eski Nissan CEO’su Carlos Goshn İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçışı, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Atatürk Havalimanı güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Goshn, araçla Lübnan’a giden uçağa götürülüyor. Bir başka karede ise Goshn’un içerisinde saklandığı 2 büyük kutu görülüyor.

📆 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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