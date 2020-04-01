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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » 2 katlı metruk binada çökme
2 katlı metruk binada çökme


Beyoğlu Tophane Kadiriler Yokuşu’nda iki katlı boş binanın dış cephesinde çökme meydana geldi. Binada kopan parçalar yola dökülürken, olay da ölen ya da yaralanan olmadı. Yolu trafiğe kapatan ekipler çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Tophane Firüzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerindeki 2 katlı boş metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar büyük bir gürültü ile yola saçılırken, vatandaşlar ise panik yaşadı. Çevredeki esnafı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ardından oluşan enkazın altına bakan ekipler, binada da inceleme yaptı. Olay nedeniyle ise yol araç trafiğine kapatıldı.

Olayı gören Recep Aksoy, “Çat çut sesler geldi olduğu gibi aşağıya çöktü. Daha evvelden yıkılacağına dair sinyal veriyordu. Bina boş gibi, o esnada altından kimse geçmiyordu. Altında biri olsa mahvolurdu” dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

📆 07 Ocak 2020 Salı 14:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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