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Kartal’da devrilen ağaç iki aracın üzerine düştü


Kartal’da şiddetli fırtına nedeniyle ağaç devrilerek park halinde olan iki aracın üzerine düştü. İtfaiye ekipleri ağacın dallarını elektrikli testereyle keserek kaldırdı.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesinde saat 09.30 sıralarında, bir sitenin bahçesindeki ağaç şiddetli fırtına nedeniyle devrildi. Ağaç, park halinde olan iki aracın üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçların üzerine düşen ağacın dallarını elektrikli testereyle keserek ağacı kaldırdı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

📆 07 Ocak 2020 Salı 13:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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