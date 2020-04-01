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Ahmet Şimşek Koleji
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Fırtına stadının reklam panosunu uçurdu


Fırtına Küçükçekmece stadının dış cephesinde bulunan reklam panolarının bir kısmını uçurdu. Panonun yere düşmesini bir demir parçası engellerken, itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul’da dün gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına ve yağış bugün de etkisini artırarak devam ediyor. Küçükçekmece stadının dış cephesinde bulunan reklam panolarının bir kısmı, rüzgar nedeniyle koptu. Panonun yola düşmesini bir demir parçası engellerken, İhbar üzerine olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ilk önce tehlike eden bir ağacı kesti. Daha sonrada panoyu asılı buluna demir parçasından çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

📆 07 Ocak 2020 Salı 13:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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