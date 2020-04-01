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Komşusuna Wi-Fi şifresini verenler dikkat! Hapse girebilirsiniz


Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, internet abonelerinin kablosuz bağlantı olan Wi-Fi şifrelerini herkesle paylaşmaması gerektiğini, aksi hâlde bu Wi-Fi adresi üzerinden işlenen tüm suçlara ortak olacağını söyledi.

Yargıtay’ın kararını hatırlatan Önal “Kullanıcıların internet üzerindeki kimlikleri IP adresleridir. İnternet aboneleri kablosuz bağlantı olan Wi-Fi ile internete eriştiklerinde de bu IP adresleri üzerinden dijital ortamda var olmaktadırlar. Dolayısıyla ev ya da iş yerlerinde internet aboneliği bulunan kullanıcılar, şifrelerini herkesle paylaştıklarında dijital kimliklerini de bilinçli olarak paylaşmış sayılmaktadırlar. Bu adres üzerinden yapılan ve suç unsuru sayılan bütün eylemlerden, hakaret ya da suç içerikli sosyal medya paylaşımlarından internet abonesi olan ve Wi-Fi şifresini paylaşan kullanıcılar da sorumludur. Alınan karar da bunun en somut örneğidir” dedi.

📆 07 Ocak 2020 Salı 13:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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