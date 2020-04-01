MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı


Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.05 sıralarında Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Toprak alanda duran uçağın yolcuları, şişme kaydıraklarla uçaktan tahliye edildi. Uçağı piste geri çekme çalışmaları devam ediyor.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

📆 07 Ocak 2020 Salı 12:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR