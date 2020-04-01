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Ahmet Şimşek Koleji
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Üsküdar’da fırtınada kopan çatının parçası tehlikeli anlar yaşattı


Üsküdar’da daha önceki fırtınada hasar alan binanın çatısı onarılırken, fırtına yine uçurdu. Çatının parçasının fırtınada sarkma anı ve parçanın kontrollü bir şekilde aşağıya düşmesi kameralarca kaydedildi.

İstanbul’da etkili olan fırtına Üsküdar’da zor anlar yaşanmasına neden oldu. Daha önce fırtınada hasar gören bir çatının tamiratına başlayan ustalar, fırtına ile zor anlar yaşadı.

Tamir olan çatının bir bölümü fırtına ile birlikte koptu. Aşağıya sarkan parçayı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Çatının parçası uzun süre aşağıya doğru sarkarken, ustalar uçan parçayı kontrollü bir şekilde aşağıya attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

📆 06 Ocak 2020 Pazartesi 15:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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