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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Kadıköy açıklarında demirleyen Rus savaş gemisi görüntülendi
Kadıköy açıklarında demirleyen Rus savaş gemisi görüntülendi


Rus donanmasına ait Mareşal Ustinov adlı füze gemisi, boğazda şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Sürüklenen gemi römorkör ile Kadıköy Moda açıklarına çekilerek demirledi.

Rus donanmasının Kuzey filosuna ait Slava sınıfı füze gemisi ‘Mareşal Ustinov’, Karaköy açıklarında ilerlediği sırada şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sürüklenen gemiye kıyı emniyeti römorkörü ile müdahale edildi. Gemi, bir süreliğine Kadıköy Moda açıklarında demirledi.

📆 06 Ocak 2020 Pazartesi 15:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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