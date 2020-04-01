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Kadıköy Kalamış’ta düzenlenen ‘Buzfest’e yoğun ilgi


Kadıköy’de düzenlenen ‘Buzfest’ etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Parkı’nda 31 Aralık’ta başlatılan ‘Buzfest’ etkinliği yoğun ilgi gördü. 4 yaş üstü her yaştan kullanıcıya açık olan buz pistinde çocuklar ve aileleri eğitmenler eşliğinde buz pateni yaptı. Ücretsiz olarak kask, paten ve dizlik temin ederek pistte diledikleri gibi paten yapan çocukları aileleri de tribünden izledi.

Buz pateni antrenörü Furkan Şimşek, “Bir eğitmen olarak bu etkinlik çok başarılı bir etkinlik. İnsanlarımız çok yoğun bir şekilde buraya geliyorlar. Çok fazla talep var. Ülkemizde buz pateninden korkan, çekinen insanlar var. Bu spor aslında çok zor bir spor değil. 2-3 saat doğru teknikle bu sporu yaptığınız zaman seveceksiniz, eğleneceksiniz. Ülkemizde bunun bir hobi olarak değil de spor olarak görülmesini istiyoruz. Bütün belediyelerimiz ve ilçelerimizde kış sporlarına dair çalışmalar yapılmasını ısrarla istiyoruz. Katılım oldukça yoğun, hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin aşırı bir talep var. Bizler de bunun için uğraşıyoruz. Bu sporu ülke genelinde yaymak istiyoruz. Bütün halkımızı buraya bekliyoruz” dedi.

📆 05 Ocak 2020 Pazar 21:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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